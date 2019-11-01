В первый день ноября доллар снова рухнул

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 3,04 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,72 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,97 коп. до 27,3119 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,07 коп. до 27,8061 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5722 24,8912 27,3119 27,8061 3,45 3,95 Максимальный 24,7000 25,3000 27,5000 28,2000 3,81 5,00 Минимальный 24,0000 24,7200 27,0000 27,5000 2,30 3,81

Как сообщали Українські Новини, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 13,8% с 61,618 млрд гривен (на 1 октября) до 53,086 млрд гривен (на 1 ноября).

Также гривна на межбанке после резкого падения продолжает расти третий день подряд.

Ранее JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года.