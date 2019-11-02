Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за жовтень

Пенсійний фонд 1 листопада почав фінансування пенсій за жовтень після того, як завершив фінансування пенсій та субсидій за листопад.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"1 листопада 2019 Пенсійним фондом України розпочато фінансування пенсій", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 563,3 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії. Також Пенсійний фонд занижчує виплати військовим спеціально. Стало відомо, як отримати компенсацію.

Тим часом Пенсійний фонд в смартфоні запустили, але менше відсотка українців його завантажили.

Також 27,6% пенсіонерів отримують пенсії 2-3 тис. гривень, 2,1% - понад 10 тис. гривень. За даними фонду, пенсію в розмірі до 1,4 тис. гривень у березні отримував 1% людей, за станом на липень - 0,7%, пенсійні виплати в розмірі від 1,4 тис. гривень до 1,5 тис. гривень у березні отримувало 11% людей, а в липні показник впав до 0,1%. З 1 липня в Україні підвищили пенсії для людей з великим стажем, а також для 33 тис. військовослужбовців-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.