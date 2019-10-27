Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь, направив на них 35,3 млрд гривен и жилищных субсидий за август, направив на них 200 млн гривен после того, как снизил показатель средней зарплаты для пенсии.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август по состоянию на 25 09.2019", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 35,3 млрд гривен, а на жилищные субсидии 200 млн гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Как сообщали Українські Новини, меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Также эксперт назвал условие для повышения пенсий, социальных выплат и пособий. Кроме того, получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше, а Минсоцполитики может проверять условия жизни кандидатов на жилищные субсидии.

Также Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, а минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.