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27 октября 2019, воскресенье, 15:29 3552 Инфографика
Экономика 2019-10-27T15:30:57+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы

Пенсии, Пенсионный фонд, Финансирование, Субсидии, Наличные субсидии, Жилищные субсидии
Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь, направив на них 35,3 млрд гривен и жилищных субсидий за август, направив на них 200 млн гривен после того, как снизил показатель средней зарплаты для пенсии.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август по состоянию на 25 09.2019", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 35,3 млрд гривен, а на жилищные субсидии 200 млн гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/FacebookИнфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Как сообщали Українські Новини, меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Также эксперт назвал условие для повышения пенсий, социальных выплат и пособий. Кроме того, получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше, а Минсоцполитики может проверять условия жизни кандидатов на жилищные субсидии.

Также Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, а минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.

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