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20 октября 2019, воскресенье, 06:40 12232 Инфографика
Экономика 2019-10-20T06:40:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии

Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии

Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, средняя зарплата
Монеты. Фото: pixabay
Монеты. Фото: pixabay

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за август для исчисления пенсии на уровне 8 909 гривен, хотя за июль сумма зарплаты была выше почти на 400 гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Утвержден показатель средней заработной платы за август 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.

Согласно ему, показатель средней зарплаты для начисления пенсионных выплат составляет 8 909 гривен 32 копейки.

Инфографика: Пенсионный фонд Украины/FacebookИнфографика: Пенсионный фонд Украины/Facebook

Раньше Українські Новини писали, сколько Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий и субсидий. Также меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда.

Кроме того, пенсии "перевалили" за 10 тысяч гривен. Стало известно, как изменились выплаты и у скольких - самые высокие.

Тем временем каждый украинец будет сам решать, сколько откладывать на пенсию.

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