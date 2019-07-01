С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии

Помимо повышения прожиточного уровня с 1 июля в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Соответствующее постановление принял Кабмин, передают Українськi Новини.

В частности, согласно постановлению Кабмина, что с 1 июля в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, денежной помощи, индексации и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) для пенсионеров, имеющих достаточный страховой стаж, не достигает 2 тыс. гривен, таким пенсионерам будет сделана доплата к пенсии, в сумме, которой не хватает до этого размера.

Финансировать выплаты будут за счет средств госбюджета, предусматривающей покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Согласно данным Министерства социальной политики, разработавшего документ, на реализацию решения требуется 643 млн гривен в месяц для приблизительно 2,5 млн человек.

Как сообщали Українські Новини, Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий. При этом, пенсионеры Киева получают самые высокие в Украине пенсии.

Также сообщалось, что пенсионеры без страхового стажа смогут получать соцпомощь до 2021 года.

Министерство соцполитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.