С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии

Помимо повышения прожиточного уровня с 1 июля в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.\r\nСоответствующее постановление принял Кабмин, передают Українськi Новини.\r\nВ частности, согласно постановлению Кабмина, что с 1 июля в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, денежной помощи, индексации и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) для пенсионеров, имеющих достаточный страховой стаж, не достигает 2 тыс. гривен, таким пенсионерам будет сделана доплата к пенсии, в сумме, которой не хватает до этого размера.\r\nФинансировать выплаты будут за счет средств госбюджета, предусматривающей покрытие дефицита Пенсионного фонда.\r\nСогласно данным Министерства социальной политики, разработавшего документ, на реализацию решения требуется 643 млн гривен в месяц для приблизительно 2,5 млн человек.\r\nКак сообщали Українські Новини, Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий. При этом, пенсионеры Киева получают самые высокие в Украине пенсии.\r\nТакже сообщалось, что пенсионеры без страхового стажа смогут получать соцпомощь до 2021 года.\r\nМинистерство соцполитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.