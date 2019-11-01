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01 листопада 2019, пʼятниця, 12:10 20
Політика 2019-11-01T12:19:10+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив підприємця Сопеля тернопільським губернатором

Зеленський призначив підприємця Сопеля тернопільським губернатором

Володимир Зеленський, Тернопільська ОДА, Ігор Сопель
Ігор Сопель. Фото: Facebook/Ігор Сопель
Ігор Сопель. Фото: Facebook/Ігор Сопель

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні відвідав Тернопіль, призначив головою Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Зеленський представив його під час поїздки в Тернопільську область, передають Українські Новини.

45-річний підприємець Сопель з 2010 по 2019 роки керував Хоростковским регіональним структурним підрозділом ТОВ "Агробізнес", з 2017 року - керівник Федерації футболу в Хоросткові.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник голови Рівненської обладміністрації Ундир пішов у декрет до травня 2020.

Також 3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку.

Раніше Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації Шаталову, яка з квітня 2017 року до призначення в. о. голови Одеської обладміністрації займала посаду заступника голови Одеської обладміністрації.

Крім того, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

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