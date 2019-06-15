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15 июня 2019, суббота, 12:42 464
Президент 2019-06-15T12:42:57+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил и.о. главы Одесской обладминистрации

Зеленский назначил и.о. главы Одесской обладминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющей обязанности главы Одесской областной государственной администрации Светлану Шаталову.

Об этом говорится в указе №412, передают Українські Новини.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Шаталов Светлану Николаевну", - говорится в нем.

Шаталова с апреля 2017 года до назначения и.о. главы Одесской обладминистрации занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Перед выборами Президента Петр Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.

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