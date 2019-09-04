Первый зампредседателя Ровенской обладминистрации Ундир ушел в декрет до мая 2020

Первый заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации Виталий Ундир ушел в декретный отпуск до 4 мая 2020 года. Об этом говорится в распоряжении исполняющего обязанности председателя Ровенской обладминистрации Игоря Тимошенко, передают Українські Новини.

"Предоставить Ундиру Виталию Александровичу с 30 августа 2019 по 4 мая 2020 отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", - говорится в нем.

Распоряжение подписано 30 августа.

У Ундира есть жена Наталья, а также дети Любовь и Александра.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2017 года председатель Ровенской обладминистрации Алексей Муляренко назначил заместителем Виталия Ундира.

Ундир задекларировал 461 036 гривен доходов за 2018 год.