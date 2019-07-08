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08 июля 2019, понедельник, 17:22 76
Политика 2019-07-08T17:26:31+03:00
Українські Новини
3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку

3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку

Трое заместителей председателя Львовской областной государственной администрации 8 июля подали в отставку. Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.

"Написали заявления об отставке", - сказал он.

По его словам, в частности, заявления об отставке подал первый заместитель Ростислав Замлынский, а также заместители Ирина Грымак и Роман Филипив.

Он не сообщил другие подробности.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2018 года председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка назначил своим заместителем директора департамента экономической политики Львовской областной государственной администрации Романа Филипива.

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