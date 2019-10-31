Завтра Зеленский приедет в Тернополь, чтобы представить нового главу ОГА

Президент Владимир Зеленский 1 ноября посетит с рабочим визитом Тернополь для представления председателя Тернопольськой областной государственной администрации (ОГА).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской ОГА, передают Українськi Новини.

"В пятницу, 1 ноября состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в тернопольскую область", - сказано в нем.

Согласно программе визита, сначала Президент представит новоназначенного губернатора, после чего ознакомится со строительством Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь" в селе Белая.

Ранее Кабинет Министров одобрил назначение председателем Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.

45-летний предприниматель Сопель с 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес", с 2017 года - руководитель Федерации футбола в Хоросткове.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский приезжал в Житомирскую область, чтобы представить нового главу ОГА.

Ранее Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".