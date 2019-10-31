Завтра Зеленский приедет в Тернополь, чтобы представить нового главу ОГА

Президент Владимир Зеленский 1 ноября посетит с рабочим визитом Тернополь для представления председателя Тернопольськой областной государственной администрации (ОГА). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской ОГА, передают Українськi Новини. "В пятницу, 1 ноября состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в тернопольскую область", - сказано в нем. Согласно программе визита, сначала Президент представит новоназначенного губернатора, после чего ознакомится со строительством Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь" в селе Белая. Ранее Кабинет Министров одобрил назначение председателем Тернопольской ОГА Игоря Сопеля. 45-летний предприниматель Сопель с 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес", с 2017 года - руководитель Федерации футбола в Хоросткове. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский приезжал в Житомирскую область, чтобы представить нового главу ОГА. Ранее Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".