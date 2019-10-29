Добровольці залишилися в Золотому, незважаючи на розведення військ

Добровольці, які знаходяться в Золотом і виступають проти розведення сил на Донбасі, мають намір залишитися в населеному пункті, якщо влада почне виведення військ, також вони стверджують, що вночі населений пункт був обстріляний противником. Відповідну заяву опубліковано в Telegram-каналі Останній блокпост. Ні капітуляції.

"Сьогодні вночі бойовики обстрілювали Золоте з великокаліберних кулеметів і гранатометів. Це фіксували добровольці, бо обстрілювали наші позиції, і навіть штаб ООС зафіксував 5 обстрілу вночі. 7 днів, і навіть одного дня тиші немає. Відводити наші війська зараз - це злочин", - сказано у відеозверненні.

Якщо влада відведе війська, добровольці залишаться в Золотом. За їх твердженням, "для захисту місцевих жителів".

"Щодня Золоте-4 обстрілюють у село заходять диверсійні групи сепаратистів. Всю зброю, яка зараз є у добровольців, легальне і зареєстроване, зберігається у відповідності з законом. Згідно з Конституцією, ми маємо право знаходиться в будь-якій точці України, не порушуючи закон. Також, ми маємо право захищати територіальну цілісність України", - сказано в оприлюдненій заяві.

Вчора до добровольців в Золоте прибула поліція.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил і засобів, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

Зеленський вступив у перепалку з добровольцями в Золотому Луганській області з приводу протестів проти "формули Штайнмайєра" і відвід зброї.

Пізніше Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого в Луганській області, заявивши, що розмовами війну закінчити не можна.

А в Золотому почалося розведення військ.

1 жовтня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).