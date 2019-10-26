Некоторые разговоры оказались эмоциональными, - Зеленский о посещении Золотого

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговорами войну закончить нельзя.

"Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать понимание. Но самими разговорами войну не окончить", - сказал Зеленский.

Он заверил, что капитуляции Украины не будет ни в коем случае.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Позже штаб операции Объединенных сил (ООС) заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.

Тем временем журналистка Янина Соколова записала видеообращение к Президенту Владимиру Зеленскому после его хамских заявлений добровольцам в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.