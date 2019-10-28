подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
ONLINE
28.10.19 13:00 Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."

28 октября 2019, понедельник, 11:16 832
Силовые структуры 2019-10-28T11:16:43+02:00
Українські Новини
К добровольцам в Золотое прибыла полиция

К добровольцам в Золотое прибыла полиция

Полиция, Добровольцы, золотое

К добровольцам, которые разместились в городе Золотое Луганской области, прибыли сотрудники полиции. Об этом 28 октября сообщает Lb.ua.

Издание сообщает, что по словам бойцов "Нацкорпуса", им было известно, что полиция намерена их "выселить" из Золотого-4. Об указанных мерах не сообщалось официально. По данным издания, около 20 прибывших правоохранителей не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев, а лишь сообщили, что прибыли проверить машину журналистов, которая якобы припаркована слишком близко к линии разграничения.

После осмотра правоохранители отъехали от пункта, где разместились добровольцы. Тем временем в Telegram-канале добровольцев "Последний блок-пост Нет капитуляции" сообщается, что их готовятся выгнать полицейские. Правоохранители, прикрываясь "проверкой", пытались осмотреть машины и личные вещи бойцов.

"На данный момент "правоохранители" поехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца", — добавили добровольцы.

Полиция прибыла в Золотое и собирается выгнать добровольцев фото, видео - фото 2

Полиция прибыла в Золотое и собирается выгнать добровольцев фото, видео - фото 3

Полиция прибыла в Золотое и собирается выгнать добровольцев фото, видео - фото 4

Полиция прибыла в Золотое и собирается выгнать добровольцев фото, видео - фото 5

Добровольцы в Золотом. Фото: LB.UAДобровольцы в Золотом. Фото: LB.UA

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговорами войну закончить нельзя.

Также штаб операции Объединенных сил (ООС) заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.

Больше новостей о: Полиция Добровольцы золотое

Архив
Новости
Генпрокуратура закрыло дело о якобы причастности руководителя спортобщества "Динамо" Коржа к получению неправомерной выгоды 13:13
Аэропорт Ярославского и Ryanair соединили Харьков с Вильнюсом и Познанью 13:11
На украинско-словацкой границе образовалась огромная очередь из грузовиков 13:09
Люди в
В аэропорту "Киев" срочно эвакуировали пассажиров из-за "чрезвычайной ситуации" 13:04
Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Шарджа" 12:57
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok