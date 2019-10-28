К добровольцам в Золотое прибыла полиция

К добровольцам, которые разместились в городе Золотое Луганской области, прибыли сотрудники полиции. Об этом 28 октября сообщает Lb.ua.

Издание сообщает, что по словам бойцов "Нацкорпуса", им было известно, что полиция намерена их "выселить" из Золотого-4. Об указанных мерах не сообщалось официально. По данным издания, около 20 прибывших правоохранителей не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев, а лишь сообщили, что прибыли проверить машину журналистов, которая якобы припаркована слишком близко к линии разграничения.

После осмотра правоохранители отъехали от пункта, где разместились добровольцы. Тем временем в Telegram-канале добровольцев "Последний блок-пост Нет капитуляции" сообщается, что их готовятся выгнать полицейские. Правоохранители, прикрываясь "проверкой", пытались осмотреть машины и личные вещи бойцов.

"На данный момент "правоохранители" поехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца", — добавили добровольцы.

Добровольцы в Золотом. Фото: LB.UA

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговорами войну закончить нельзя.

Также штаб операции Объединенных сил (ООС) заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.