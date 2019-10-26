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26 октября 2019, суббота, 15:06 163
Президент 2019-10-26T15:14:39+03:00
Українські Новини
Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох"

Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох"

Добровольцы, война на Донбассе, хамство, Владимир Зеленский, формула Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом сообщает страница "Последний блокпост #Нет капитуляции" в Facebook.

Зеленский прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуации на фронте. На беспокойства бойцов в связи с готовящимся отведением сил Зеленский заявил, что он – президент страны, ему 42 года и он – не "лох".

Между главой государства и добровольцем состоялся следующий диалог, передает "Обозреватель".

Доброволец: По всей Украине были акции.

Зеленский: Где?

Доброволец: В Николаеве губернатор там вышел, чтобы передать вам сообщение, что люди, которые собирались на эти акции "Нет капитуляции", хотят конструктивно с вами пообщаться. Ваши обещания мы все слышали. Мы бы хотели это все обсудить, не формилизировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича.

Зеленский: Ты со мной хочешь формализировать отношения?

Доброволец: Меморандумы…

Зеленский: Я с тобой?

Доброволец: Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, которые болеют за Украину.

Зеленский: Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки.

Доброволец: Я вам второй момент говорю. Я вас услышал и сказал…

Зеленский: Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны.

Доброволец: Мы нормально общаемся. Никто вас не...

Зеленский: Не что?

Доброволец: Вам передали, что происходило в Украине.

Зеленский: Кто мне передал? Я ж говорю, ты мне скажи, кто.

Доброволец: Так я же вам говорю, по Украине были акции!

Зеленский: Денис, по Украине вчера прошел дождь. Где акции, кто мне что передал? Говори, давай.

Доброволец: Я ж вам говорю, люди хотят встречи с вами.

Зеленский: Какие люди? Фамилию ты мне можешь сказать или нет? Что ты все время весь день…

Доброволец: Поликанов, Кухарчук… Ну это по разным областям.

Другой доброволец добавил, что президенту передал письмо губернатор Николаевской области Александр Стадник.

Зеленский: Ну он мне передал. Я прочитаю.

Доброволец: Вы же спросили, что там было. Я вам рассказываю.

Зеленский: Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему.

Доброволец: Какая другая тема? Мы уже с вами этот момент обсудили и я вам сказал, что еще один момент.

Зеленский: Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи "ок" и все.

Как сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. 


Также ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.

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