Зеленский сказал, что ему "пофиг" с кем будет перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, с кем подписывать перемирие, лишь бы вернуть Украине оккупированные территории без человеческих жертв. Об этом глава государства заявил во время визита на территорию разведения войск в Золотое, сообщает сообщество "Нет капитуляции".

Один из присутствующих добровольцев сказал президенту, что те, кто идут к перемирию путем разведения войск, или другими способами, только удовлетворяют потребности врага и в результате проигрывают еще больше.

"Мы видим, как ведет себя Россия: Абхазия, Карабах. Давайте будем реалистами. Перемирие с ними – это не перемирие с "ЛДНР", – отметил доброволец.

"Та мне пофиг, с кем оно будет. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и прекратить убийства", – отреагировал Зеленский.

Разговор на видео с 4:45.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Также сообщалось, что Зеленский устроил скандал в Золотом.