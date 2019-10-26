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26 октября 2019, суббота, 18:48 102
Президент 2019-10-26T18:56:17+03:00
Українські Новини
Зеленский сказал, что ему "пофиг" с кем будет перемирие

Зеленский сказал, что ему "пофиг" с кем будет перемирие

Добровольцы, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, с кем подписывать перемирие, лишь бы вернуть Украине оккупированные территории без человеческих жертв. Об этом глава государства заявил во время визита на территорию разведения войск в Золотое, сообщает сообщество "Нет капитуляции".

Один из присутствующих добровольцев сказал президенту, что те, кто идут к перемирию путем разведения войск, или другими способами, только удовлетворяют потребности врага и в результате проигрывают еще больше.

"Мы видим, как ведет себя Россия: Абхазия, Карабах. Давайте будем реалистами. Перемирие с ними – это не перемирие с "ЛДНР", – отметил доброволец.

"Та мне пофиг, с кем оно будет. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и прекратить убийства", – отреагировал Зеленский.

Разговор на видео с 4:45.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Также сообщалось, что Зеленский устроил скандал в Золотом.

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