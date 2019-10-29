В Золотом началось разведение войск

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что разведение войск началось в Золотом Луганской области во вторник, 29 октября.

Об этом он сказал журналистам в Мариуполе (Донецкая область), передают Українськi Новини.

"В Золотом происходит прямо сейчас (разведение)", - заявил министр.

Он отметил, что после разведения в Золотом произойдет аналогичный процесс около Петровского Донецкой области.

Таким образом, уверен Пристайко, у России уже не будет аргументов, чтобы откладывать встречу в "нормандском формате".

Министр считает, что встреча пройдет в ноябре.

Как сообщали Українські Новини, 1 октября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).



Также 1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".