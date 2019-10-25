Гривня різко обвалилася на вихідні: офіційний курс валют до понеділка

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 жовтня, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD після того, як курс готівкових долара і євро злетів в обмінниках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 жовтня, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3238,8031 100 доларів США 2511,4112 100 швейцарських франків 2536,2541 1000 ієн 231,2344 10 російських рублів 3,9327 100 євро 2794,6984

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку стрімко валиться донизу. Також НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на $1,1 млрд і експерти дали прогноз курсу валют до кінця року.

Крім того, Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі прогноз росту валового внутрішнього продукту з 3% до 3,5% в 2019 році і зберіг прогноз інфляції на рівні 6,3%.

Тим часом Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5%.