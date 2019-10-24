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24 октября 2019, четверг, 20:25 22
Финансы 2019-10-24T20:36:18+03:00
Українські Новини
НБУ улучшил прогноз международных резервов на $1,1 млрд

НБУ улучшил прогноз международных резервов на $1,1 млрд

НБУ, МВФ, Национальный банк Украины, Международные резервы
Резервы. Фото: razvitie.com.ua
Резервы. Фото: razvitie.com.ua

Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2019 году с 21,7 млрд долларов до 22,9 млрд долларов в то время, как снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%. 

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца 2019 года.

Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам. Вместе с тем прогноз по росту международных резервов также улучшен на 2020 год с 22,8 млрд долларов до 23,9 млрд долларов, а на 2021 год сохранен на уровне 23 млрд долларов.

Сальдо сводного платежного баланса в текущем году улучшено с 0,6 млрд долларов до 2,6 млрд долларов, в 2020 году – с 0,2 млрд долларов до 0,6 млрд долларов, в 2021 – с (-0,4 млрд долларов) до -1,1 млрд долларов.

Соответственно, ключевыми рисками для реализации указанного макроэкономического прогноза, в частности снижение инфляции до цели в 2020 году, является отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов. Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и осложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Как сообщали Українські Новини, НБУ улучшил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% в 2019 году. Тем временем Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%.

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