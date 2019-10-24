Фото дня: моторошний київський туман дістався до Чорнобильської зони

Тумани і смог, які вже кілька днів триматися над Києвом, накрили Чорнобильську зону відчуження.

Захоплюючі фото з висоти пташиного польоту радіолокаційної станції "Дуга", більш відомої, як об'єкт "Чорнобиль-2 або "Російський Дятел" були опубліковані на сторінці "Dronarium Україна" в соціальній мережі Facebook.

"Не Києвом єдиним) тумани дісталися до Зони Відчуження. Ексклюзивні фото об'єкта "Чорнобиль-2" або "Дуга"", - йдеться у підписі.

Зазначимо, радіолокаційна станція "Дуга" знаходиться в однойменному містечку неподалік від Чорнобильської атомної станції і була секретним об'єктом до 1980-х років. Її перші випробування провели в 1980 році.

Туман в Чорнобильській зоні відчуження. Фото: facebook.com/Dronarium Україна

Як повідомляли Українські Новини, через скандал із забрудненим повітрям в Україні проведуть незалежні вимірювання. Раніше Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.

Тим часом Геофізична лабораторія назвала райони Києва, де концентрація шкідливих речовин у повітрі найвища.

В понеділок над Україною зависли хмари з брудного смогу. У той же час Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.