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23 октября 2019, среда, 21:20 30 Документ
Общество 2019-10-23T21:35:23+03:00
Українські Новини
Геофизическая лаборатория назвала районы Киева, где концентрация вредных веществ в воздухе самая высокая

Геофизическая лаборатория назвала районы Киева, где концентрация вредных веществ в воздухе самая высокая

Смог, Геофизическая служба, загрязнение воздуха, Смог в Киеве

За неделю, с 15 по 21 октября, в воздухе Киева стационарные посты наблюдений обсерватории зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе по среднесуточному содержанию.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сообщает LB.ua.

Взвешенные вещества (пыль) в 1,1-1,4 раза превышала на проспекте Победы (возле метро "Святошин"), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасская и Семена Скляренко.

Диоксид серы (сернистый газ, химическая формула SO2) в 2,1-2,7 раз превышал на проспекте Победы и Оболонском, Демиевской площади; в 1,4-1,9 раз на всех остальных постах города. Отметим, что это бесцветный газ с специфическим запахом “загорающейся” спички, который переходит в состояние сернистой кислоты. Провоцировать появление могут выхлопные газы с автомобилей, а также сжигание угля и мазута на теплоэлектростанциях. Выкиды диоксида серы могут усиливать нарушение функций дыхания (воспаление носоглотки, кашель, хрипота в горле, бронхит), особенно опасно для людей с астмой.

Оксид углерода (СО) в 4,0-4,9 раз превышал на улицах Каунасская и Семена Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской. Напомним, угарный газ вызывает тошноту, головокружение, шум в ушах, в тяжелых случаях может привести к потере сознания.

Формальдегид в воздухе превышал в 3,1-3,2 раза на проспекте Победы. В атмосферу попадает через выхлопы из авто, мусоросжигательных заводов, деревообрабатывающих фабрик. Формальдегид вызывает воспаление глаз, зуд, сыпь.

Кроме того, в Центре отметили, что никакого превышение не наблюдалось на проспекте Науки, где собственно находится обсерватория. Однако, чат-боты все выходные показывали другие результаты и относили проспект Науки к одному из самых загрязненных районов Киева.

“Загрязнение воздуха связано с метеорологическими условиями”, – ответили в Центральном геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы

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