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18 жовтня 2019, пʼятниця, 10:58 19 Документ
Судова влада 2019-10-18T13:15:03+03:00
Українські Новини
ГПУ приховує свої наміри щодо Порошенка

ГПУ приховує свої наміри щодо Порошенка

Генпрокуратура, підозра, Екс-Президент України, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Генеральна прокуратура відмовилася офіційно повідомити, чи готує відомство підозру колишньому Президенту Петру Порошенку після того, як Рябошапка анонсував новини у справі Порошенка.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Українських Новин.

"Закон не передбачає надання інформації, яка буде створена в майбутньому", - йдеться у відповіді.

У зв'язку з цим, надання інформації про те, чи готує ГПУ повідомлення про підозру Порошенко не є можливим.

Раніше джерела Українських Новин повідомили, що Генеральна прокуратура готує повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Порошенка Ігор Головань заявляв, що екс-Президент Петро Порошенко не має наміру проходити перевірку на поліграфі. Також Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, але ДБР не готує підозру Порошенку.

При цьому Портнов заявив, що Генпрокуратура зупинила просування справ проти Порошенка.

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