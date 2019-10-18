ГПУ приховує свої наміри щодо Порошенка

Генеральна прокуратура відмовилася офіційно повідомити, чи готує відомство підозру колишньому Президенту Петру Порошенку після того, як Рябошапка анонсував новини у справі Порошенка

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Українських Новин.

"Закон не передбачає надання інформації, яка буде створена в майбутньому", - йдеться у відповіді.

У зв'язку з цим, надання інформації про те, чи готує ГПУ повідомлення про підозру Порошенко не є можливим.

Раніше джерела Українських Новин повідомили, що Генеральна прокуратура готує повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Порошенка Ігор Головань заявляв, що екс-Президент Петро Порошенко не має наміру проходити перевірку на поліграфі. Також Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, але ДБР не готує підозру Порошенку.

При цьому Портнов заявив, що Генпрокуратура зупинила просування справ проти Порошенка.