Порошенко сегодня не пойдет проверяться на полиграфе

Бывший Президент Петр Порошенко не намерен проходить проверку на полиграфе во вторник.\r\nОб этом сообщает адвокат Порошенко Игорь Головань, передают Українськi Новини.\r\nГоловань сообщил, что Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на 1 октября.\r\n"Поэтому весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры (бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей) Portnov и (директор Государственного бюро расследований Роман) Truba", - написал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко приглашается пройти процедуру полиграфа в Киевском институте судебных экспертиз во вторник на 10:00.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.\r\n\r\n\r\nПри этом бывший президент Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как экс-первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв м недвижимости.\r\nКроме того, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n