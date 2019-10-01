Порошенко сегодня не пойдет проверяться на полиграфе

Бывший Президент Петр Порошенко не намерен проходить проверку на полиграфе во вторник.

Об этом сообщает адвокат Порошенко Игорь Головань, передают Українськi Новини.

Головань сообщил, что Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на 1 октября.

"Поэтому весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры (бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей) Portnov и (директор Государственного бюро расследований Роман) Truba", - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко приглашается пройти процедуру полиграфа в Киевском институте судебных экспертиз во вторник на 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.