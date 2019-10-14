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14 октября 2019, понедельник, 11:54 71
Судебная власть 2019-10-14T11:58:11+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов

Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов

Экс-замглавы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что Генеральная прокуратура Украины остановила расследование дел против бывшего Президента Украины Петра Поошенко. 

Об этом Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось. Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока Генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Портнов ранее уже заявлял, что Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ничего не умеет делать и покрывает преступление режима Порошенко. Также Андрей Портнов вызвал Петра Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Ранее Анлрей Портнов дал Руслану Рябошапке один день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен. 

Больше новостей о: Генпрокуратура Андрей Портнов Руслан Рябошапка Петр Порошенко

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