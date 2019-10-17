В Україні з'явиться орган, що перевіряє всі пенсії, посібника, пільги і стипендії

Верховна Рада передбачила створення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової та бюджетної політики при здійсненні повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат.

За ухвалення законопроекту №1231 в цілому проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому під верифікацію держвиплат потрапляють пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Завданнями органу з верифікації та моніторингу держвиплат є здійснення верифікації достовірності інформації, поданої реципієнтами (отримувачами) при призначенні, нарахуванні та/або здійсненні держвиплат; забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу і забезпечення захисту інформації, що міститься в цій платформі; проведення моніторингу держвиплат по кожному реципієнту; надання органам, що здійснюють держвиплати, рекомендацій за результатами проведення верифікації виплат; проведення аналізу обліку наданих рекомендацій органами, що здійснюють держвиплати.

При цьому, верифікація держвиплат здійснюється без участі чиновника на основі моніторингу баз даних.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу держвиплат встановлюється Кабінетом Міністрів.

При цьому орган з верифікації уповноважений користуватися Національною системою конфіденційного зв'язку та іншими технічними засобами.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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