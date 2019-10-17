Здай корупціонера і отримай винагороду: Рада прийняла новий законопроект про доноси

На пленарному засіданні у Верховній Раді 17 жовтня розглянули законопроект про доноси на корупціонерів, і було дозволено винагороджувати викривачів корупції.\r\nЗа ухвалення законопроекту №1010 в цілому проголосували 252 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nДокумент уповноважує Нацагентство по запобіганню корупції отримувати повідомлення від викривачів (особи, які повідомили про корупційне правопорушення) через телефонні лінії, офіційні веб-сайти та повідомлення у ЗМІ, співпрацювати з ними, забезпечувати їх захист, притягувати до відповідальності порушників їх прав.\r\nВикривач буде знаходитися під державним захистом, йому забезпечується анонімність.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакій особі можна буде виплачувати грошову винагороду у межах 10% від предмета злочину, якщо збиток державі складе 5 000 прожиткових мінімумів і більше (від 9,68 млн гривень).\r\nВ той же час винагорода не може перевищувати 3 тис. мінімальних зарплат (12,5 млн гривень).\r\nВикривач не понесе відповідальності за повідомлення не повинен його спростовувати, однак у разі повідомлення завідомо неправдивої інформації він повинен буде її спростувати.\r\nТакож суд повинен буде визначати важливість і персонализированность наданої інформації.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість членів з 16 до 12, а також скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.