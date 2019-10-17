Здай корупціонера і отримай винагороду: Рада прийняла новий законопроект про доноси

На пленарному засіданні у Верховній Раді 17 жовтня розглянули законопроект про доноси на корупціонерів, і було дозволено винагороджувати викривачів корупції.

За ухвалення законопроекту №1010 в цілому проголосували 252 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документ уповноважує Нацагентство по запобіганню корупції отримувати повідомлення від викривачів (особи, які повідомили про корупційне правопорушення) через телефонні лінії, офіційні веб-сайти та повідомлення у ЗМІ, співпрацювати з ними, забезпечувати їх захист, притягувати до відповідальності порушників їх прав.

Викривач буде знаходитися під державним захистом, йому забезпечується анонімність.

Такій особі можна буде виплачувати грошову винагороду у межах 10% від предмета злочину, якщо збиток державі складе 5 000 прожиткових мінімумів і більше (від 9,68 млн гривень).

В той же час винагорода не може перевищувати 3 тис. мінімальних зарплат (12,5 млн гривень).

Викривач не понесе відповідальності за повідомлення не повинен його спростовувати, однак у разі повідомлення завідомо неправдивої інформації він повинен буде її спростувати.

Також суд повинен буде визначати важливість і персонализированность наданої інформації.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість членів з 16 до 12, а також скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.