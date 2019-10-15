Рябошапка залишив Луценка без премії за вересень

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка позбавив колишнього генпрокурора і прокурора Генпрокуратури Юрія Луценка премії за вересень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

"У зв'язку із застосуванням до Луценка Ю. В. дисциплінарного стягнення, премія за вересень йому не виплачувалася", - йдеться у відповіді.

При цьому, у ньому також сказано, що розмір нарахованої зарплати Луценка за попередній місяць (вересень) склав 43 758 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку.

А раніше Луценко з шаблею пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе".

9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора.Після свого звільнення Луценко отримав 120 тисяч гривень зарплати. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії.Раніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон. Луценко розповів, про що говорив з Джуліані. Крім того, Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської.