Рябошапка залишив Луценка без премії за вересень

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка позбавив колишнього генпрокурора і прокурора Генпрокуратури Юрія Луценка премії за вересень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.\r\n"У зв'язку із застосуванням до Луценка Ю. В. дисциплінарного стягнення, премія за вересень йому не виплачувалася", - йдеться у відповіді.\r\nПри цьому, у ньому також сказано, що розмір нарахованої зарплати Луценка за попередній місяць (вересень) склав 43 758 гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 вересня Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА раніше Луценко з шаблею пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе".\r\n9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора.Після свого звільнення Луценко отримав 120 тисяч гривень зарплати. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії.Раніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон. Луценко розповів, про що говорив з Джуліані. Крім того, Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської.