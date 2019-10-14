Луценко с саблей пообещал "защищать Родину как сможет"

Бывший генпрокурор Юрий Луценко решил оригинально поздравить украинцев с Днем защитника Украины, опубликовав фото себя с саблей на фоне образа козака.

Свое поздравление Луценко написал в Facebook, передают Українські Новини.

"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - написал он под снимком.

Как сообщали Українські Новини, 9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.



После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.



Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон.



Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани.



Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.





На слушаниях в Конгрессе Йованович отвергла обвинения Луценко о том, что якобы указывала ему, против каких украинских деятелей нельзя вести расследования.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном получении Юрием Луценко в должности министра внутренних дел взятки от бывшего депутата Верховной Рады Александра. Шепелева.