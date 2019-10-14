Луценко с саблей пообещал "защищать Родину как сможет"

Бывший генпрокурор Юрий Луценко решил оригинально поздравить украинцев с Днем защитника Украины, опубликовав фото себя с саблей на фоне образа козака.\r\nСвое поздравление Луценко написал в Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - написал он под снимком.\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон. Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани. Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа слушаниях в Конгрессе Йованович отвергла обвинения Луценко о том, что якобы указывала ему, против каких украинских деятелей нельзя вести расследования.\r\nТем временем Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном получении Юрием Луценко в должности министра внутренних дел взятки от бывшего депутата Верховной Рады Александра. Шепелева.