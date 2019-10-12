Адміністратора готелю "Токіо стар" відправили під нічний домашній арешт

Київський районний суд Одеси відпустив з-під варти і відправив під нічний домашній арешт адміністратора готелю "Токіо стар" (Одеса), де у пожежі загинули 8 осіб, Ірину Паровик.

Про це сказано в повідомленні суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що від слідчого надійшло клопотання, узгоджене з прокурором, про зміну запобіжного заходу адміністратора готелю "Токіо стар", яку підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу).

"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваній змінено запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт (з 22:00 до 6:00). Жінку звільнено з-під варти в залі суду", - повідомляють у суді.

Також на неї покладено такі обов'язки: прибутивати на першу вимогу до слідчого, прокурора і суду; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і утриматися від спілкування з підозрюваними, свідками і потерпілими в кримінальному провадженні.

Як повідомляли Українські Новини, сім'ям загиблих у страшній пожежі в "Токіо стар" виплатять по 50 тис. гривень, а дочка загиблої у пожежі в "Токіо стар" іноземки вимагає $1 млн компенсації.

Раніше суд заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі, в якій згоріли люди. Також прокуратура оголосила про підозру інженеру готелю "Токіо Стар" в Одесі.

Тим часом в Одесі суд заарештував мати двох дітей, як 3-го підозрюваного у пожежі в "Токіо-стар".