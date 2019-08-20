Суд арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе, в которой сгорели люди

Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.

"По версии следствия, в 2009 году подозреваемым в нежилых помещениях была создана гостиница "Токио Стар". В дальнейшем вышеуказанные помещения предоставлялись в суточное пользование лицам за определенную плату", - говорится в нем.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Отмечается, что постановление следственного судьи не вступило в законную силу.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.





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