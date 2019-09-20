Прокуратура объявила о подозрении инженеру гостиницы "Токио стар" в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, инженер подозревается по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Правоохранители установили, что с 2009 года главный инженер отвечал за исправность систем отеля и подбор для работы лиц, которые должны были ремонтировать сантехнику и электрическое оборудование.



Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице.



Согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отель неоднократно нарушал пожарную безопасность, из-за чего в 2012 году был закрыт.



Администрация гостиницы заключила ряд сделок и возобновила деятельность под видом новых субъектов хозяйствования. В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для устранения неполадок не применялись.





Как сообщали Українські Новини, прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.

Также Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.



Кроме того, семьям погибших в отеле "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен.