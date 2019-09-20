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20 сентября 2019, пятница, 09:03 17
Силовые структуры 2019-09-20T09:04:40+03:00
Українські Новини
Прокуратура объявила о подозрении инженеру гостиницы "Токио Стар" в Одессе

Прокуратура объявила о подозрении инженеру гостиницы "Токио Стар" в Одессе

Гостиница
Гостиница "Токио Стар" в Одессе. Фото: "Думская"

Прокуратура объявила о подозрении инженеру гостиницы "Токио стар" в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, инженер подозревается по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.
Правоохранители установили, что с 2009 года главный инженер отвечал за исправность систем отеля и подбор для работы лиц, которые должны были ремонтировать сантехнику и электрическое оборудование.

Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице.

Согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отель неоднократно нарушал пожарную безопасность, из-за чего в 2012 году был закрыт.

Администрация гостиницы заключила ряд сделок и возобновила деятельность под видом новых субъектов хозяйствования. В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для устранения неполадок не применялись.

Как сообщали Українські Новини, прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.

Также Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

Кроме того, семьям погибших в отеле "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен

Больше новостей о: Одесса Пожар Прокуратура Инженер Отель "Токио Стар"

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