Погибли восемь человек: в Одессе в гостинице произошел пожар

В Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар, погибли по меньшей мере 8 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 августа в 1:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, первый в гостинице "Токио Стар" на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв. Предварительно погибли 8 человек и пострадали 10 человек", - говорится в нем.

К ликвидации привлечено 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.

В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Пожар в гостинице в Одессе. Фото: ГосЧС

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