Погибли восемь человек: в Одессе в гостинице произошел пожар

В Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар, погибли по меньшей мере 8 человек.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\n"17 августа в 1:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, первый в гостинице "Токио Стар" на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв. Предварительно погибли 8 человек и пострадали 10 человек", - говорится в нем.\r\nК ликвидации привлечено 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.\r\nВ 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.\r\nПо факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.\r\nСейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.\r\nВ Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.\r\n\r\n\r\nПожар в гостинице в Одессе. Фото: ГосЧС\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4nz7G92gD8E" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.\r\nВладимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства пожара в Одесской психиатрической больнице, который произошел 10 июня\r\nПозже стало известно, что количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи.\r\nТем временем, последствия жуткого пожара в одесской психбольнице показали с высоты птичьего полета.