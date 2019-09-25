Семьям погибших в жутком пожаре в "Токио стар" выплатят по 50 тыс. гривен

Одесский городской совет решил выплатить по 50 тыс. гривен семьям погибших в результате пожара в гостинице "Токио стар" в Одессе, который произошел в ночь на 17 августа.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов, передают Українські Новини.

Также по 25 тыс. гривен выплатят пострадавшим от пожара.

В результате пожара в гостинице 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

Как сообщали Українські Новини, дочь австралийки, которая погибла во время жуткого пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, потребовала от владельца отеля выплату в размере 1 млн долларов.

Также второму владельцу отеля "Токио стар", где сгорели заживо 9 человек, сообщили о подозрении. А Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.