Семьям погибших в жутком пожаре в "Токио стар" выплатят по 50 тыс. гривен

Одесский городской совет решил выплатить по 50 тыс. гривен семьям погибших в результате пожара в гостинице "Токио стар" в Одессе, который произошел в ночь на 17 августа.\r\nСоответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов, передают Українські Новини.\r\nТакже по 25 тыс. гривен выплатят пострадавшим от пожара.\r\nВ результате пожара в гостинице 9 человек погибли и еще 10 пострадали.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, дочь австралийки, которая погибла во время жуткого пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, потребовала от владельца отеля выплату в размере 1 млн долларов. \r\nТакже второму владельцу отеля "Токио стар", где сгорели заживо 9 человек, сообщили о подозрении. А Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.\r\nРанее прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.