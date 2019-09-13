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13 сентября 2019, пятница, 16:11 115
Происшествия 2019-09-13T18:00:03+03:00
Українські Новини
В Одессе суд арестовал мать двоих детей, как 3-го подозреваемого в пожаре в "Токио-стар"

В Одессе суд арестовал мать двоих детей, как 3-го подозреваемого в пожаре в "Токио-стар"

Суд арестовал старшего администратора отеля
Суд арестовал старшего администратора отеля "Токио-Стар" Фото: radiosvoboda.org

В Одессе по делу о пожаре, который произошел 17 августа в гостинице "Токио-Стар" арестовали еще одного подозреваемого. Им оказалась старший администратор отеля, мать двоих детей Ирина Паровик, передают Українські Новини.

Согласно постановлению судьи Вадима Иванчука, Ирине Паровик инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей по (ч. 2 статьи 270 ) Уголовного кодекса.

Прокурор Евгений Антощук заявил, что Паровик, как старший администратор, может влиять на других работников отеля. По его словам, свидетели указывают, что она отвечала за кадровые и хозяйственные вопросы в отеле. Кроме того, ее подпись есть на документе ГосЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям) - о запрете отелю работать. Это предписание было вручено в 2012 году, однако сама Паровик говорит, что не помнит его.

Подозреваемая настаивает на том, что людей она не нанимала, и за пожарную безопасность не отвечала. 

"Я искала людей и общалась с ними, но их принимали на работу в главном офисе", - заявила Паровик в комментарии Радио Свободе. Она, и ее адвокат Игорь Елуашвили утверждают: никакого документального подтверждения того, что Паровик отвечала за противопожарную безопасность, нет. Она работала в гостинице с 2009 года, в 2014 году ушла в декрет, хотя де-факто продолжала работать. Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, старшей - пять.

В прокуратуре утверждают, что Паровик связывали трудовые отношения с предпринимателем Александром Терновским, который подписывал документы от имени отеля. Там также говорится, что после пожара она уничтожала документы на месте преступления. Сама Паровик объясняет: все следственные действия уже были закончены, охрану с места пожара уже сняли, а документами были ксерокопии личных документов работников. "Это были паспорта, личные данные, как я могла их просто так выбросить", -заявила она.

На данный момент, согласно постановлению судьи Вадима Иванчука, Ирина Паровик до 18 октября 2019  будет в следственном изоляторе.

Как сообщали Українські Новини, во время пожара в отеле "Токио-Стар" погибло 8 человек. На момент пожара в гостинице находились 200 человек.

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