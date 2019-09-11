Дочь погибшей в пожаре в "Токио стар" иностранки требует $1 млн компенсации

Дочь австралийки, которая погибла во время жуткого пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, потребовала от владельца отеля выплату в размере 1 млн долларов. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы.

Так, сообщается, что женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб

Также, согласно данным адвоката потерпевшей Юлии Нестеровой, истцом выступает дочь австралийки Стеллы Сойфер, одной из девяти погибших в пожаре. Она просит суд удовлетворить ходатайство и взыскать с владельца отеля "Токио Стар" 628 тысяч гривен материального ущерба и около 25 млн гривен гривен моральной.

Как сообщали Українські Новини, второму владельцу отеля "Токио стар", где сгорели заживо 9 человек, сообщили о подозрении.

Также прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.

Ранее Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.