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10 жовтня 2019, четвер, 22:44 3
Зовнішня політика 2019-10-10T22:45:12+03:00
Українські Новини
Точна дата зустрічі в "нормандському форматі" буде відома наступного тижня, - Зеленський

Точна дата зустрічі в "нормандському форматі" буде відома наступного тижня, - Зеленський

Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info

Президент Володимир Зеленський сподівається, що зустріч з лідерами країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться в листопаді.

Про це він сказав на прес-марафоні, передають Українські Новини.

"Це буде в цьому році. Думаю, що в листопаді", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, коли відбудеться зустріч у "нормандському форматі".

Також Зеленський повідомив, точна дата зустрічі буде відома наступного тижня.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель пообіцяла використовувати свої контакти для організації "нормандського саміту".

Раніше Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі.

У той же час Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо ми хочемо закінчити війну.

Крім того, Пристайко заявив, що Росія не зацікавлена у зустрічі лідерів "нормандського формату".

1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.

Також Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

Більше новин про: Володимир Зеленський нормандський формат Нормандська четвірка Прес-марафон

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