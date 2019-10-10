Точна дата зустрічі в "нормандському форматі" буде відома наступного тижня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що зустріч з лідерами країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться в листопаді.Про це він сказав на прес-марафоні, передають Українські Новини."Це буде в цьому році. Думаю, що в листопаді", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, коли відбудеться зустріч у "нормандському форматі".Також Зеленський повідомив, точна дата зустрічі буде відома наступного тижня.Як повідомляли Українські Новини, Меркель пообіцяла використовувати свої контакти для організації "нормандського саміту". Раніше Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі.У той же час Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо ми хочемо закінчити війну.Крім того, Пристайко заявив, що Росія не зацікавлена у зустрічі лідерів "нормандського формату".1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.Також Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.