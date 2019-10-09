Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита"

Сегодня, 9 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого она пообещала использовать "свои контакты" для достижения договоренности о дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба Президента, передают Українські Новини.\r\nТак, глава государства проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе.\r\nТакже во время разговора поднимался вопрос разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.\r\nМеркель подчеркнула неизменность позиции Германии по поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОна заявила, что использует контакты с партнерами по "нормандскому формату" для достижения договоренности о дате проведения саммита.\r\nЗеленский высоко оценил поддержку со стороны Канцлера в достижении мира в Украине.\r\nКак сообщали Українські Новини, Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель.\r\nРанее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n