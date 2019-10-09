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09 октября 2019, среда, 23:50 14
Внешняя политика 2019-10-09T23:50:14+03:00
Українські Новини
Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита"

Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита"

Ангела Меркель
Ангела Меркель

Сегодня, 9 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого она пообещала использовать "свои контакты" для достижения договоренности о дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба Президента, передают Українські Новини.

Так, глава государства проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе.

Также во время разговора поднимался вопрос разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

Меркель подчеркнула неизменность позиции Германии по поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Она заявила, что использует контакты с партнерами по "нормандскому формату" для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Зеленский высоко оценил поддержку со стороны Канцлера в достижении мира в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.

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