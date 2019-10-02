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02 октября 2019, среда, 19:18 251
Внешняя политика 2019-10-02T20:15:02+03:00
Українські Новини
Меркель сообщила, что саммит "нормандской четверки" пройдет в Париже

Меркель сообщила, что саммит "нормандской четверки" пройдет в Париже

Ангела Меркель
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине, передает "Европейская правда".

По словам Меркель, предпосылок для отмены санкций нет, но есть предпосылки для проведения саммита.

"Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств. Это подчеркнули все стороны", – сказала канцлер Германии.

Она также сообщила, что саммит пройдет в Париже.

"Мы подбираем дату", - отметила Меркель.


Как сообщали Українські Новини, Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре, так как "не может". 

Ранее Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Кроме того, стало известно, что Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате"

Тем временем Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.

Больше новостей о: нормандский формат Ангела Меркель Париж нормандская четверка

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