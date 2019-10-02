Меркель сообщила, что саммит "нормандской четверки" пройдет в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине, передает "Европейская правда".

По словам Меркель, предпосылок для отмены санкций нет, но есть предпосылки для проведения саммита.

"Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств. Это подчеркнули все стороны", – сказала канцлер Германии.

Она также сообщила, что саммит пройдет в Париже.

"Мы подбираем дату", - отметила Меркель.



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Ранее Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.



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Тем временем Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.