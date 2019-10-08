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08 октября 2019, вторник, 10:11 387
Внешняя политика 2019-10-08T10:12:44+03:00
Українські Новини
Россия не заинтересована во встрече лидеров "нормандского формата", - Пристайко

Россия не заинтересована во встрече лидеров "нормандского формата", - Пристайко

Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info

В то время, как у Путина заявили, что шансы на встречу в "нормандском формате" растут, министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Россия не заинтересована в проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция). Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV , передают Українськi Новини.

"Россия не раз ставитит третье условие. Было согласовано только два... Россия не первый раз предлагает новые и новые варианты. Думаю, это связано с тем, что Украина выполнила два предыдущих существующих условия... Чувствуя, что давление увеличивается, Украина делает реальные шаги, Россия вынуждена искать все новые основания для непроведения этой встречи лидеров. На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Как минимум, на этот момент встреча откладывается все дальше и дальше", - сказал он.

По его словам, Франция и Германия "к сожалению обеспокоены тем, чтобы побыстрее возобновить business as usual. "Если мы найдем среди этих разных подходов среднюю точку, где мы можем встретиться интересами, это будет лучшее, что мы сможем вытянуть от встречи четырех людей, которые возглавляют эти четыре государства", - добавил он.

Как сообщали Ураїнські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера".

Тем временем, 6 октября, на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.

Ранее жители Донбасса также провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. 

Больше новостей о: нормандский формат Россия нормандская четверка Вадим Пристайко

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