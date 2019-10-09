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09 жовтня 2019, середа, 10:44 13 Документ
Політика 2019-10-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч

Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч

ЦВК
ЦВК

Заробітна плата колишньої голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук за вересень склала 543 тис. гривень, а нового голови ЦВК Олега Діденка – 738 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

За вересень Сліпачук було нараховано 543 тис. гривень зарплати.

Її посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали по 12,6 тис. гривень, а персональна надбавка – 8,8 тис. гривень.

Водночас вона також отримала 46,7 тис. гривень відпускних, 227 тис. гривень компенсації за невикористану відпустку і 235,3 тис. гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Екс-заступникам голови ЦВК Євгенію Радченку та Олегу Конопольскому за вересень було нараховано по 444 тис. гривень зарплати.

Зокрема кожен з них отримав приблизно по 200 тис. гривень компенсації за невикористану відпустку і таку ж суму матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Екс-секретар ЦВК Наталія Бернацька заробила за вересень 324,3 тис. гривень, з яких понад 200 тис. – це допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Зарплати решти 12 екс-членів ЦВК за вересень склали від 135,3 тис. до 738 тис. гривень.

В середньому зарплата одного члена Центрвиборчкому за вересень склала 420,2 тис. гривень.

При цьому весь склад ЦВК був звільнений 13 вересня.

У новий склад Центрвиборчкому увійшли 4 члени попереднього складу комісії, і головою нової ЦВК був обраний один з них – Олег Діденко.

Саме у Діденка у вересні була найвища зарплата - 738 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, нова ЦВК розповіла, що потрібно для виборів на Донбасі.

ЦВК була звільнена на прохання Зеленського, хоча керівник Офісу Президент Андрій Богдан назвав попередній склад ЦВК найкращим за всі роки.

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