Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч

Заробітна плата колишньої голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук за вересень склала 543 тис. гривень, а нового голови ЦВК Олега Діденка – 738 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.\r\nЗа вересень Сліпачук було нараховано 543 тис. гривень зарплати.\r\nЇї посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали по 12,6 тис. гривень, а персональна надбавка – 8,8 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВодночас вона також отримала 46,7 тис. гривень відпускних, 227 тис. гривень компенсації за невикористану відпустку і 235,3 тис. гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.\r\n\r\nЕкс-заступникам голови ЦВК Євгенію Радченку та Олегу Конопольскому за вересень було нараховано по 444 тис. гривень зарплати.\r\nЗокрема кожен з них отримав приблизно по 200 тис. гривень компенсації за невикористану відпустку і таку ж суму матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЕкс-секретар ЦВК Наталія Бернацька заробила за вересень 324,3 тис. гривень, з яких понад 200 тис. – це допомога для вирішення соціально-побутових питань.\r\nЗарплати решти 12 екс-членів ЦВК за вересень склали від 135,3 тис. до 738 тис. гривень.\r\n\r\nВ середньому зарплата одного члена Центрвиборчкому за вересень склала 420,2 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри цьому весь склад ЦВК був звільнений 13 вересня.\r\nУ новий склад Центрвиборчкому увійшли 4 члени попереднього складу комісії, і головою нової ЦВК був обраний один з них – Олег Діденко.\r\nСаме у Діденка у вересні була найвища зарплата - 738 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, нова ЦВК розповіла, що потрібно для виборів на Донбасі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЦВК була звільнена на прохання Зеленського, хоча керівник Офісу Президент Андрій Богдан назвав попередній склад ЦВК найкращим за всі роки.