ЦВК обрав главою Діденка

Центральна виборча комісія (ЦВК), членів якої сьогодні призначила Верховна Рада, обрала своїм головою Олега Діденка.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії, передають Українські Новини.

Діденко 39 років, має юридичну освіту, призначений у ЦВК за квотою "Слуги народу".

Він працював у Центрвиборчкомі з квітня 2014 року, коли був призначений членом комісії за квотою "Удару" Віталія Кличка".

У вересні 2018 року Рада змінила склад ЦВК через закінчення строку його повноважень, однак Діденко залишився працювати в новій комісії, оскільки був одним із двох членів, які були призначені в старий склад пізніше і, відповідно, термін його повноважень ще не завершився.

До роботи у ЦВК він займався приватною юридичною практикою, був виконавчим директором правознавчої групи "Колегіум".

Також він був заступником керівника юридичного департаменту народного союзу "Наша Україна" і помічником екс-депутатів Верховної Ради Давида Жванії, Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва та Валерія Іщенко.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів. 12 з них були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційної платформою - За життя" та по одному - "Європейської солідарності", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".

Раніше, 13 вересня, Рада розпустила попередній ЦВК.