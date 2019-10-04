підписатися на розсилку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 жовтня 2019, пʼятниця, 17:10 61
Політика 2019-10-04T19:45:02+03:00
Українські Новини
ЦВК обрав главою Діденка

ЦВК обрав главою Діденка

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК), членів якої сьогодні призначила Верховна Рада, обрала своїм головою Олега Діденка.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії, передають Українські Новини.

Діденко 39 років, має юридичну освіту, призначений у ЦВК за квотою "Слуги народу".

Він працював у Центрвиборчкомі з квітня 2014 року, коли був призначений членом комісії за квотою "Удару" Віталія Кличка".

У вересні 2018 року Рада змінила склад ЦВК через закінчення строку його повноважень, однак Діденко залишився працювати в новій комісії, оскільки був одним із двох членів, які були призначені в старий склад пізніше і, відповідно, термін його повноважень ще не завершився.

До роботи у ЦВК він займався приватною юридичною практикою, був виконавчим директором правознавчої групи "Колегіум".

Також він був заступником керівника юридичного департаменту народного союзу "Наша Україна" і помічником екс-депутатів Верховної Ради Давида Жванії, Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва та Валерія Іщенко.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів. 12 з них були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційної платформою - За життя" та по одному - "Європейської солідарності", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".

Раніше, 13 вересня, Рада розпустила попередній ЦВК.

Більше новин про: ЦВК Слуга народу Олег Діденко

Архів
Новини
Дубинський заявив, що нардепи не читають закони, за які голосують 19:43
Суд зобов'язав Микитася носити електронний браслет і призначив суму застави 5,5 млн гривень 19:13
Ціни на автогаз падають третій тиждень поспіль 19:08
Разумков у вересні заробив менше, ніж Стефанчук 18:39 Документ
ЦВК обрала заступником голови Віталія Плукара 18:30
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу 14:22
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко 23:25
До наступного року Україна закриє всі російськомовні школи, - міністр освіти 08:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok