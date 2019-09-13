Рада розпустила ЦВК

Верховна Рада достроково звільнила членів Центральної виборчої комісії.\r\nЗа ухвалення проекту постанови №2127 проголосували 341 депутат при мінімально необхідних 300, передають Українські Новини.\r\nВ проекті постанови пропонувалося звільнити 16 членів Центрвиборчкому у зв'язку з вмотивованим поданням Президента Володимира Зеленського.\r\nЗаступник голови комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Аліна Загоруйко (фракція "Слуга Народу") повідомляла, що Президент Володимир Зеленський у своєму поданні про звільнення членів комісії вказав 28 рішень ЦВК, які були оскаржені в суді.\r\nДепутат зазначила, що подання надійшло в Раду 9 вересня і стосується всіх членів комісії.\r\nСеред інших причин Загоруйко називає необ'єктивність в діях Центрвиборчкому в зазначенні відомостей в біографії, зокрема, кандидати могли вказувати невірну інформацію.\r\nЗеленський у своєму поданні вказував, що в одномандатних округах №169 та №198 ЦВК вибірково використовував законодавство за однакових обставин.\r\nТакож вказується невстановлення результатів по одному округу після закінчення виборчого процесу.\r\n(Новину доповнено подробицями) \r\nЗвільнення підтримали 244 депутатів від фракції "Слуга народу", 33 - від "Опозиційною платформи - За життя", 20 - від "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина ", 15 - від групи" За майбутнє " і 29 внефракційних.\r\nПри цьому фракції "Голос" і "Європейська солідарність" не підтримали законопроект.41 парламентарій проголосували проти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 вересня комітет держвлади і регіонального розвитку рекомендував Раді звільнити членів ЦВК.\r\nА 10 вересня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення членів ЦВК.