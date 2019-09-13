Рада розпустила ЦВК

Верховна Рада достроково звільнила членів Центральної виборчої комісії.

За ухвалення проекту постанови №2127 проголосували 341 депутат при мінімально необхідних 300, передають Українські Новини.

В проекті постанови пропонувалося звільнити 16 членів Центрвиборчкому у зв'язку з вмотивованим поданням Президента Володимира Зеленського.

Заступник голови комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Аліна Загоруйко (фракція "Слуга Народу") повідомляла, що Президент Володимир Зеленський у своєму поданні про звільнення членів комісії вказав 28 рішень ЦВК, які були оскаржені в суді.

Депутат зазначила, що подання надійшло в Раду 9 вересня і стосується всіх членів комісії.

Серед інших причин Загоруйко називає необ'єктивність в діях Центрвиборчкому в зазначенні відомостей в біографії, зокрема, кандидати могли вказувати невірну інформацію.

Зеленський у своєму поданні вказував, що в одномандатних округах №169 та №198 ЦВК вибірково використовував законодавство за однакових обставин.

Також вказується невстановлення результатів по одному округу після закінчення виборчого процесу.

(Новину доповнено подробицями)

Звільнення підтримали 244 депутатів від фракції "Слуга народу", 33 - від "Опозиційною платформи - За життя", 20 - від "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина ", 15 - від групи" За майбутнє " і 29 внефракційних.

При цьому фракції "Голос" і "Європейська солідарність" не підтримали законопроект.41 парламентарій проголосували проти.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня комітет держвлади і регіонального розвитку рекомендував Раді звільнити членів ЦВК.

А 10 вересня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення членів ЦВК.