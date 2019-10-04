Рада призначила 17 нових членів ЦВК

Верховна Рада призначила 17 нових членів Центральної виборчої комісії. Відповідні рішення були ухвалені у п'ятницю 310-375 голосами при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

12 з них були запропоновані "Слугою народу": юрист і член політичної ради партії "Укроп" Віталій Грень, головний консультант головного юридичного управління апарату Ради Олександра Кармаза, співробітниця управління справами апарату Ради і заступник начальника юридичного відділу секретаріату "Євросолідарності" Олена Гатаулліна, керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області Сергій Постивий, науковий консультант Вищого адміністративного суду Володимир Перепелюк, нотаріус Оксана Боярчук, завкафедрою конституційного права і теоретико-правових дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Юрій Фрицький, професор кафедри державного будівництва Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Павло Любченко.

Також знову призначені у ЦВК за квотою "Слуги народу" члени попереднього складу Центрвиборчкому Ірина Єфремова (входила за квотою "Народного фронту"), Олег Діденко (був від "Удару"), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина") та Віталій Плукар ("Блок Петра Порошенко").

Два члена призначені за квотою "Опозиційної платформи": заступник керівника секретаріату ЦВК Сергія Дубовика і колишнього депутата парламенту від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" Юрія Мірошниченка.

Крім того, в ЦВК призначені колишній депутат Ради від БПП Юрій Буглак (співвласник "5 каналу", екс-помічник Петра Порошенка і юрсрадник кондитерської корпорації Roshen) за квотою "Євросолідарності", головний консультант відділу представництва в судах секретаріату ЦВК Вікторія Глущенко від "Батьківщини" і співзасновник громадянської мережі "Опора", колишній заступник міністра освіти і науки Андрій Гевко від "Голосу".

Рада достроково звільнила весь склад Центрвиборчкому 13 вересня.

Відповідно до законодавства, фракції були зобов'язані подати Президентові свої пропозиції щодо персонального складу нової комісії не пізніше 14 вересня.

На їх підставі глава держави повинен був протягом трьох днів внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому.

У той же час, за даними агентства, Зеленський вніс в Раду подання тільки у четвер, 3 жовтня.

Після додавання несумісних з посадою члена ЦВК повноважень і прийняття присяги керівництво комісії буде обрано таємним голосуванням самими членами: спочатку буде обрано голову, потім він внесе кандидатури заступників і секретаря.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, попередній склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.

Раніше, 13 вересня, Рада розпустила ЦВК.