Для виборів на Донбасі необхідна безпека і законодавство, - глава ЦВК Діденко

Новообраний голова новопризначеної Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко заявляє, що для проведення виборів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей необхідні умови безпеки і спеціальне законодавство.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.



"Для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях, необхідні відповідні умови, у тому числі з безпеки. І головне - це питання законодавства. Тому питання виборів на тимчасово окупованих територіях - це питання до законодавця. ЦВК є правозастосовним органом. Ми не можемо допускати і зараз гадати. Якщо рішення буде прийнято, тоді будемо його оцінювати", - сказав він.



У п'ятницю Рада призначила новий склад Центрвиборчкому з 17 членів: 12 були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційною платформою" та по одному - "Європейською солідарністю", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".



ЦВК обрала своїм головою Діденко (квота "Слуги народу"), його заступниками - Сергія Дубовика ("Опозиційна платформа - За життя") і Віталія Плукара ("Слуга народу"), а секретарем комісії - Олену Гатаулліну ("Слуга народу").



Всі представники "Слуги народу" в керівництві нового Центрвиборчкому раніше були пов'язані з партією "УДАР "Віталія Кличка". У трьох з чотирьох членів нової ЦВК на керівних посадах є досвід роботи в комісії.



Попередній склад ЦВК був призначений у вересні 2018 року і провів в 2019 році позачергові президентські і парламентські вибори.