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16 вересня 2019, понеділок, 13:10 9
Президент 2019-09-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
Склад ЦВК був найкращим за всі роки, проте політично заангажованим, - Богдан

Склад ЦВК був найкращим за всі роки, проте політично заангажованим, - Богдан

Андрій Богдан. Фото:
Андрій Богдан. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач

Голова Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував розпуск Верховною Радою Центральної виборчої комісії (ЦВК) 13 вересня, заявивши, що її склад був політично заангажованим, формувався на нечесних умовах і кадровий склад необхідно було міняти.

Про це він сказав в інтерв'ю "BBC Україна", передають Українські Новини.

"Шлях до прекрасного нескінченний. Кожна наступна ЦВК має бути все кращою і кращою, а щоб зробити прекрасною ЦВК - ми повинні все частіше і частіше міняти її кадровий склад", - відповів Богдан на питання про те, навіщо було розпускати комісію, яка, за оцінками міжнародних спостерігачів, організувала демократичні президентські і парламентські вибори.

На зауваження журналіста, що багато хто вважає таке рішення узурпацією влади, Богдан заявив, що у своєму рішенні команда Президента володимира Зеленського спиралася на соціологію.

"Багато хто говорив про "президента-ляльку", "бесхарактерного", "клоуна" і тощо. Якась частина суспільства незадоволена Президентом і щось говорить. Важливо інше: все, що ми робимо, робимо на підставі соціологічних досліджень. Ми нічого не робимо, поки не переконаємося, що суспільство цього вимагає", - запевнив голова Офісу Президента.

При цьому Богдан висловив переконання, що "ЦВК формувалася на нечесних паритетних умовах" і її члени "були політично заангажовані", хоча визнав, що цей склад був краще попередніх, однак "приймав політичні рішення".

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія спростував заяви Вакарчука і заявив, що серед кандидатів у члени ЦВК "слуг народу" немає.

10 вересня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення членів ЦВК.

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