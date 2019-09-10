У "Слузі народу" розповіли, чому Зеленський хоче звільнити членів ЦВК

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про причини звільнення Президентом Володимиром Зеленським членів Цвк. Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

за Причиною звільнення членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) є ряд фактів про її бездіяльність на виборах Верховної Ради 21 липня.

"За інформацією, якою я володію, це ті факти бездіяльності ЦВК, які були визначені останніми судовими рішеннями, і дуже багато судових рішень, які визначали неправомірність тих або інших рішень ЦВК під час парламентських (виборів)", - сказав він.

Корнієнко прогнозує розгляд даного рішення до 13 вересня, а нові кандидатури будуть внесені в Раду до 18 вересня.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Президент Володимир Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів Цвк. Про це повідомила керівник прес-служби Ірина Кармелюк.

У серпні поточного року, політична партія "Опозиційна платформа - За життя" зажадала від ЦВК провести перевибори в одномандатному виборчому окрузі №50 у Донецькій області з-за виявлених тотальних фальсифікацій і порушень у процесі підрахунку голосів, які не дозволяють встановити результат народного волевиявлення в даному окрузі.