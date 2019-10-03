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03 жовтня 2019, четвер, 09:02 13
Зовнішня політика 2019-10-03T09:15:03+03:00
Українські Новини
Це вже компроміс: Росія відреагувала на "формулу Штайнмайєра"

Це вже компроміс: Росія відреагувала на "формулу Штайнмайєра"

Сергій Лавров. Фото: joinfo.ua
Сергій Лавров. Фото: joinfo.ua

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі може будуватися тільки на основі Мінських домовленостей і "формула Штайнмайєра" є компромісом, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Плану "Б" (щодо реалізації Мінських угод, - ред.) бути не може. Мінські угоди - це база, на якій все має вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то "формула Штайнмайєра" - це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схваленим Радою Безпеки ООН. Початковий текст передбачав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", - сказав Лавров.

Він додав, що, на його думку, не повинно бути ніяких відходів від базових принципів Мінських угод, включаючи амністію, особливий статус, закріплений у Конституції, розведення сил і засобів, повне відновлення економічних зв'язків, зняття блокади, яка повністю суперечила Мінським угодам.

Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в "нормандському форматі", Лавров сказав: "Це вирішувати президентам"

Як повідомляли Українські Новини, незгідний з "формулою Штайнмайєра" Порошенко три роки тому мав намір підписати її. Також журналіст опублікував текст "формули Штайнмайєра".

Крім того, більшість українців хочуть, щоб на Донбасі перестали стріляти, а конфлікт заморозили, а Кучма опублікував лист Сайдику зі згодою на "формулу Штайнмайєра", який підписав від імені України.

Тим часом по всій Україні пройшла хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".

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