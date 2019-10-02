Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее

Бывший Президент Украины Петр Порошенко намеревался подписать "формулу Штайнмайера". А сейчас называет ее "капитуляцией" страны. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал "Главред".

"Было отдельное обсуждение вопроса подготовки к выборам, и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", - заявлял в 2016 году пятый глава государства.



А сейчас Порошенко активно критикует "формулу Штайнмайера" и называет "российской выдумкой".



"Никакой "формулы Штайнмайера" не существует в природе. Это все российская выдумка", - заявил экс-президент.







Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".

Ранее нынешний Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске, а также пообещал, что капитуляции не будет.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского.