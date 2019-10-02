Генпрокуратура готує підозру Порошенку

Після того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Інформація про підготовку підозри Порошенку - не фейк. ГПУ активно працює", - сказав він.

Джерело додало, що підозра буде стосуватися ст 364. Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Порошенка Ігор Головань раніше заявляв, що екс-Президент не має наміру проходити перевірку на поліграфі у вівторок.

Раніше Андрій Портнов заявив, що Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.

Крім того, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань у справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

Раніше ДБР викликало Порошенка на допит 4 рази. ДБР відмовилося повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.