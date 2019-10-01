Кабмін вирішив, що у міністра енергетики буде аж вісім заступників

Кабінет Міністрів збільшив кількість заступників міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з 5 до 8 в той час, як Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища депутата, члена партії "Слуга Народу" Олексія Оржеля.\r\nПро це йдеться в постанові Кабміну №854 від 29 вересня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, гранична кількість заступників міністра була збільшена з п'яти до восьми, включаючи першого заступника міністра та заступника міністра з питань європейської інтеграції.\r\n29 серпня депутати Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Рада також призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ставчук призначена заступником міністра енергетики, а Гончарук назвав головний пріоритет уряду.\r\nТим часом Україна буде домовлятися з Європою про масштабний транзит газу на 10 років, а Росія підіймала питання Стокгольмського арбітражу в ході переговорів з транзиту газу. Також контроль над Магістральними газопроводами" отримав Мінфін.