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01 жовтня 2019, вівторок, 21:16 10
Кабмін 2019-10-01T22:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмін вирішив, що у міністра енергетики буде аж вісім заступників

Кабмін вирішив, що у міністра енергетики буде аж вісім заступників

Кабмін.
Кабмін.

Кабінет Міністрів збільшив кількість заступників міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з 5 до 8 в той час, як Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища депутата, члена партії "Слуга Народу" Олексія Оржеля.

Про це йдеться в постанові Кабміну №854 від 29 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, гранична кількість заступників міністра була збільшена з п'яти до восьми, включаючи першого заступника міністра та заступника міністра з питань європейської інтеграції.

29 серпня депутати Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Рада також призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука.

Як повідомляли Українські Новини, Ставчук призначена заступником міністра енергетики, а Гончарук назвав головний пріоритет уряду.

Тим часом Україна буде домовлятися з Європою про масштабний транзит газу на 10 років, а Росія підіймала питання Стокгольмського арбітражу в ході переговорів з транзиту газу. Також контроль над Магістральними газопроводами" отримав Мінфін.

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