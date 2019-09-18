Контроль над "Магистральными газопроводами" получил Минфин

Кабинет Министров передал от Министерства энергетики и защиты окружающей среды к Министерству финансов контроль над публичным акционерным обществом "Магистральные газопроводы Украины" (ПАО "МГУ").

Об этом в ходе брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

"Еще одним важным решением, которое было сегодня принято, это то, что специально созданная компания "Магистральные газопроводы Украины" была передана от Минэкоэнерго к Минфину", - сказал он.

Оржель добавил, что это сделано для того, чтобы у Минэкоэнерго не было влияния на "Оператора ГТС".

Он подчеркнул, что это было одним из требований европейских партнеров, чтобы проведение анбандлинга соответствовало европейским требованиям.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нефтегаза".

Новая модель анбандлинга "Нефтегаза" предусматривает передачу "Оператора ГТС" "Магистральным газопроводам".

Министерство энергетики и угольной промышленности 19 января 2017 года завершило процесс создания и регистрации публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины", которое, согласно решению Кабинета Министров, в будущем должно стать оператором украинской газотранспортной системы (ГТС).